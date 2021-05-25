Кремль назвав дату і місце зустрічі Байдена з Путіним

Перша особиста зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Владіміра Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.

Про це повідомила у вівторок пресслужба Кремля, пише "Європейська правда".

"Відповідно до досягнутої домовленості президент Російської Федерації Владімір Путін проведе 16 червня в Женеві переговори з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом", - йдеться в повідомленні.

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У Кремлі повідомили, що лідери обговорять стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів.

Пізніше на сайті Білого дому була оприлюднена заява речниці Джен Псакі, яка підтвердила дату та місце зустрічі двох лідерів.

Цього тижня Білий дім направив до Женеви радника з національної безпеки Джейка Саллівана для зустрічі з його російським колегою, раніше заявили американські офіційні особи.

Швейцарські ЗМІ повідомляли, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться в Женеві, але не називали конкретні дати.

Під час телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови про питання спільного інтересу, зокрема і про Україну.