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Словаччина відмовилася від військових навчань з Туреччиною через участь Північного Кіпру

Четвер, 27 травня 2021, 14:26

Словаччина відмовилася від участі в турецьких військових навчаннях під назвою Anadolu Ankasi 2021 через участь у них невизнаного Північного Кіпру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок передав інформацію про відмову своєму грецькому колезі Нікосу Дендіасу на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Лісабоні в четвер.

Він підкреслив прихильність його країни до міжнародного права та європейської солідарності.

Дендіас подякував Корчоку за його швидку відповідь, яка надійшла за спільним демаршем Греції та Кіпру.

Військові навчання проходять з 24 травня по 4 червня.

Кіпр був розділений з 1974 року, коли Туреччина у відповідь на державний переворот, організований Грецією, вторглася на острів, окупувавши майже 40% його території. Турецькі війська залишаються там до цього дня. Північна частина острова визнана тільки Туреччиною.

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