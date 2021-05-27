Словаччина відмовилася від військових навчань з Туреччиною через участь Північного Кіпру

Словаччина відмовилася від участі в турецьких військових навчаннях під назвою Anadolu Ankasi 2021 через участь у них невизнаного Північного Кіпру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок передав інформацію про відмову своєму грецькому колезі Нікосу Дендіасу на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Лісабоні в четвер.

Він підкреслив прихильність його країни до міжнародного права та європейської солідарності.

Дендіас подякував Корчоку за його швидку відповідь, яка надійшла за спільним демаршем Греції та Кіпру.

Військові навчання проходять з 24 травня по 4 червня.

Кіпр був розділений з 1974 року, коли Туреччина у відповідь на державний переворот, організований Грецією, вторглася на острів, окупувавши майже 40% його території. Турецькі війська залишаються там до цього дня. Північна частина острова визнана тільки Туреччиною.