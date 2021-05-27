Глави МЗС країн ЄС обговорюють секторальні санкції проти Білорусі

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу у четвер обговорять запровадження секторальних та економічних санкцій проти Білорусі, після примусової посадки літака в Мінську та арешту двох людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив високий представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель перед початком неформальної зустрічі голів МЗС країн ЄС у Лісабоні.

"Всього два дні тому лідери ЄС прийняли важливі рішення щодо Білорусі, і ми обговоримо, як втілити рішення про економічні та секторальні санкції. Це буде важливим питанням нашої зустрічі", - сказав Боррель.

Він наголосив, що, оскільки це неформальна зустріч міністрів, жодних рішень ухвалюватися не буде.

"Викрадення літака і затримання двох пасажирів – це щось абсолютно неприйнятне і ми виробимо шлях до запровадження економічних та секторальних санкцій", - додав Боррель.

Дипломат також сказав, що список персональних санкцій вже практично узгоджений на технічному рівні.

Боррель також сказав, що на зустрічі окремо обговорять конфлікт на Донбасі, "який впливає на нашу безпеку".

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз має намір прийняти четвертий пакет санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка в червні.

Секторальні санкції, ймовірно, займуть трохи більше часу, але мають бути готові до серпня.

Нагадаємо, саміт ЄС визначив жорсткі санкції стосовно білоруської авіагалузі.

Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС. Таким чином, для білоруської авіакомпанії "Белавіа" закриється західний напрямок, доступними залишаться рейси майже виключно до російських аеропортів. Україна, як відомо, також оголосила про припинення авіасполучення з Білоруссю.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".