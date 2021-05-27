Словакия отказалась от военных учений с Турцией из-за участия Северного Кипра

Словакия отказалась от участия в турецких военных учениях под названием Anadolu Ankasi 2021 из-за участия непризнанного Северного Кипра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок передал информацию об отказе своему греческому коллеге Никосу Дендиасу на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Лиссабоне в четверг.

Он подчеркнул приверженность его страны международному праву и европейской солидарности.

Дендиас поблагодарил Коркока за его быстрый ответ, последовавший за совместным демаршем Греции и Кипра.

Военные учения проходят с 24 мая по 4 июня.

Кипр был разделен с 1974 года, когда Турция в ответ на государственный переворот, организованный Грецией, вторглась на остров, оккупировав почти 40% его территории. Турецкие войска остаются там по сей день. Северная часть острова признана только Турцией.