Україна закриває небо для білоруських літаків з 29 травня

Україна заборонить пролітати через свій повітряний простір літакам з білоруською реєстрацією з опівночі 29 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", спершу про це повідомили джерела "Української правди" та "Інтерфакс-Україна" в уряді.

"Уряд схвалив протокольне доручення Мінінфраструктури та "Украероруху" з 00:00 29 травня встановити заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими у Республіці Білорусь", - розповів співрозмовник агентства.

Згодом офіційне підтвердження опублікувало Міністерство інфраструктури.

"З 00 год. 00 хв. 29 травня 2021 року запроваджується заборона на використання повітряного простору України повітряним суднам, зареєстрованим в реєстрах Республіки Білорусь. Обмеження польотів у повітряному просторі Білорусі та транзитних перельотів для білоруських компаній є необхідними кроками для забезпечення безпеки авіації та пасажирів", - повідомляє відомство.

Мінінфраструктури, МЗС та "Украероруху" доручили у встановленому порядку повідомити про це білоруську сторону.

Нагадаємо, після інциденту з примусовою посадкою рейсу Ryanair у Мінську задля арешту опозиційного блогера Україна, разом з низкою інших країн, з 26 травня заборонила приймати у своїх аеропортах літаки білоруських авіаперевізників.

24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться у відео "Європейської правди".