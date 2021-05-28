Украина готовится закрыть небо для белорусских самолетов с 29 мая - СМИ

Украина готовится запретить пролетать через свое воздушное пространство самолетам с белорусской регистрацией с полуночи 29 мая.

Как сообщает "Европейская правда", изначально об этом сообщили источники "Украинской правды" и "Интерфакс-Украина" в правительстве.

"Правительство одобрило протокольное поручение Мининфраструктуры и "Украэроруха" с 00:00 29 мая установить запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь", - рассказал собеседник агентства.

Позже официальное подтверждение опубликовало Мининфраструктуры.

"С 00 ч. 00 мин. 29 мая 2021 года вводится запрет на использование воздушного пространства Украины воздушным судам, зарегистрированным в реестрах Республики Беларусь. Ограничения полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний являются необходимы шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров" - сообщает ведомство.

Мининфраструктуры, МИД и "Украэроруху" поручили в установленном порядке уведомить об этом белорусскую сторону.

Напомним, после инцидента с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске для ареста оппозиционного блогера Украины, вместе с рядом других стран, с 26 мая запретила принимать в своих аэропортах самолеты белорусских авиаперевозчиков.

24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите в видео "Европейской правды".