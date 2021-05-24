Рішення саміту ЄС по Білорусі: нові санкції, заборона Белавіа та інше

Очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів журналістам речник президента Європейської ради Барен Лейтс, продемонструвавши копію ухвалених лідерами висновків.

Як відомо, у понеділок керівники держав ЄС терміново обговорили спільну відповідь на дії білоруської влади, яка у неділю захопила авіалайнер Ryanair, що пролітав над її територією, для арешту одно з пасажирів лайнера, опозиційного блогера Романа Протасевича.

Окрім політичної вимоги до Лукашенка про негайне звільнення Протасевича та його дівчини Софії Сапеги, а також заклику до ICAO терміново розслідували безпрецедентні дії Білорусі, лідери ЄС погодилися на розширення персональних санкцій проти представників білоруського режиму та пов’язаних з ними компаній.

Окрім того, саміт доручив Раді ЄС та Високому представнику ЄС з зовнішньої політики невідкладно розробити та схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі. Варто зауважити, що такого рішення не було в проєкті, воно з’явилося під час обговорення, зробивши реакцію ЄС більш жорсткою. Які саме галузі підпадуть під санкції – наразі не уточнюється.

На додаток, керівний орган ЄС визначив жорсткі санкції стосовно білоруської авіагалузі.

Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС. Таким чином, для білоруської авіакомпанії "Белавіа" закриється західний напрямок, доступними залишаться рейси майже виключно до російських аеропортів. Україна, як відомо, також планує накласти заборону на рейси до Білорусі.

Примітно, що законодавчої заборони на транзит авіа простором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, однак оприлюднять рекомендацію для європейських авіакомпаній оминати білоруську територію. Як відомо, деякі країни пішли на крок далі заборонивши усі авіарейси, які проходять через Білорусь.

Україна також планує запровадити жорстку заборону на користування білоруським авіапростором.

Детальніше про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться у відео "Європейської правди":

Зазначимо, що за процедурами, які діють у Євросоюзі, для втілення вказівок саміту має бути ухвалене рішення Ради ЄС, що сформована з міністрів усіх країн членів. Як правило, за наявності згоди лідерів ЄС, ця процедура відбувається без затримок.

У неділю 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"