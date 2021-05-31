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У Берліні позапланово приземлили Ryanair через повідомлення про бомбу на борту

Понеділок, 31 травня 2021, 09:34

30 травня рейс Ryanair з Дубліна до Кракова здійснив незаплановану посадку в аеропорту Берліна через повідомлення про нібито бомбу на борту, перевірка борту досі триває.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA, отримавши підтвердження у поліції. Інформацію оприлюднили не одразу "з оперативних міркувань".

Літак приземлився у столиці Німеччини близько 8 години вечора у неділю та зупинився на ділянці подалі від терміналу. 160 пасажирів літака забрали всередину терміналу, а багаж правоохоронці зі службовими собаками обстежували сершу біля літака, згодом у будівлі терміналу. 

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У ранкові години 31 травня операція ще продовжувалася і залишалось незрозуміло, коли літак зможе вирушити за маршрутом. 

Схожий інцидент з цим самим рейсом стався минулого літа, тоді літак посадили у Лондоні через анонімне повідомлення про бомбу.

Минулого тижня влада Білорусі під приводом повідомлення про замінування завернула до Мінська літак з Афін до Вільнюса задля затримання опозиційного блогера, якого зняли з борту разом з подругою. У підсумку з'ясувалося, що лист про нібито бомбу на борту прийшов на пошту аеропорт вже після того, як білоруські диспетчери заявили про нього пілотам літака.

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