США рекомендують пілотам діяти вкрай обережно в білоруському повітряному просторі

Федеральне управління цивільної авіації США 28 травня випустило повідомлення для пілотів, у якому рекомендується виявляти граничну обережність у білоруському повітряному просторі.

Про це повідомляє "Голос Америки", пише "Європейська правда".

Вашингтон зупинив дію договору про повітряне сполучення між країнами. 23 травня Білий дім повідомив, що Сполучені Штати засуджують події, пов’язані із примусовою посадкою літака Ryanair.

28 травня в Адміністрації президента США повідомили про намір запровадити нові санкції проти білоруської економіки з 3 червня.

Речниця адміністрації Джен Псакі оголосила, що обмеження стосуватимуться дев’яти білоруських державних підприємств.

Адміністрація Байдена закликала Александра Лукашенка дати згоду на проведення міжнародного розслідування подій 23 травня, негайно звільнити всіх політичних в’язнів і вступити в діалог із лідерами демократичної опозиції та громадянського суспільства для обговорення проведення нових президентських виборів.

Нагадаємо, Євросоюз може запровадити санкції проти білоруського калію, а також проти нафтового та фінансового секторів країни як покарання за примусову посадку авіарейсу Ryanair в Мінську.

Крім того, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що оновлений список персональних санкцій щодо Білорусі вже практично узгоджений на технічному рівні.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".