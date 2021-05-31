Обрив кабіни підйомника в Італії: трьох підозрюваних відпустили з-під варти

В Італії відпустили з-під варти трьох чоловіків, затриманих після аварії канатної дороги, внаслідок якої загинули 14 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

Прокурори міста Вербанія після аварії розпочали розслідування щодо підозр у ненавмисному вбивстві та недбалості.

Минулого тижня поліція заарештувала трьох чоловіків, але пізніше суддя вирішив, що немає підстав тримати їх у в'язниці, оскільки вони не можуть втекти і не існує ризику фальсифікації доказів.

Прокурори стверджують, що троє чоловіків - власник канатної дороги та двоє працівників - знали про технічні проблеми. За їхніми даними, троє чоловіків навмисно поставили затискачі на аварійні гальма, щоб уникнути їх постійного активування.

Власника канатної дороги помістили під домашній арешт.

Нагадаємо, аварія сталася в провінції Турин близько першої години дня 23 травня на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре і закінчується на висоті 1491 метр над рівнем моря.

Кабіна обірвалась на найвищій ділянці маршруту, за 300 метрів до прибуття, і впала у лісистій та важкодоступній місцевості.

З 15 пасажирів, тринадцять людей загинули на місці, включно з дворічною дитиною. Пізніше у лікарні в Турині померла 9-річна дитина. Вижив єдиний пасажир - 5-річний хлопчик, він перебуває у лікарні у стабільному стані.

Як стало відомо з попередніх висновків розслідування, причиною трагедії став обрив буксуючого тросу, який тягнув кабіну вперед. У такому випадку мала спрацювати система автоматичного гальмування кабіни. Щонайменш один з двох елементів системи виявився заблокованим. Що стало причиною обриву тросу, наразі невідомо.