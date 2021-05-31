Обрыв кабины подъемника в Италии: трех подозреваемых отпустили из-под стражи

В Италии отпустили из-под стражи трех мужчин, задержанных после аварии канатной дороги, в результате которой погибли 14 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Прокуроры города Вербания после аварии начали расследование по подозрению в непредумышленном убийстве и халатности.

На прошлой неделе полиция арестовала трех мужчин, но позже судья решил, что нет оснований держать их в тюрьме, поскольку они не могут сбежать и не существует риска фальсификации доказательств.

Прокуроры утверждают, что трое мужчин - владелец канатной дороги и двое работников - знали о технических проблемах. По их данным, трое мужчин намеренно поставили зажимы на аварийные тормоза, чтобы избежать их постоянной активации.

Владельца канатной дороги поместили под домашний арест.

Напомним, авария произошла в провинции Турин около часа дня 23 мая на канатной дороге Стреза-Моттароне, которая начинается от озера Маджоре и заканчивается на высоте 1491 метр над уровнем моря.

Кабина оборвалась на самом высоком участке маршрута, за 300 метров до места прибытия, и упала в лесистой и труднодоступной местности.

Из 15 пассажиров тринадцать человек погибли на месте, включая двухлетнего ребенка. Позже в больнице в Турине умер 9-летний ребенок. Выжил единственный пассажир - 5-летний мальчик, он находится в больнице в стабильном состоянии.

Как стало известно из предварительных выводов расследования, причиной трагедии стал обрыв буксировочного троса, который тянул кабину вперед. В таком случае должна была сработать система автоматического торможения кабины. По меньшей мере один из двух элементов системы оказался заблокированным. Что стало причиной обрыва троса, пока неизвестно.