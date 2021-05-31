Росія попередила США про "некомфортні" сигнали у найближчі дні

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков заявив, що у майбутні дні Росія озвучить США ряд сигналів, які будуть для Вашингтона "некомфортні".

Про це Рябков сказав журналістам у понеділок, пише "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "РИА Новости".

"Американці повинні виходити з того, що цілий ряд сигналів з Москви - я не говорю в даному випадку про зустріч на найвищому рівні - для них будуть некомфортні, в тому числі в найближчі дні", - сказав Рябков журналістам.

Напередодні президент США Джо Байден повідомив, що має намір обговорити на зустрічі з Владіміром Путіним в червні тему прав людини. За його словами, США "не залишаться осторонь, дозволивши йому порушувати ці права".

Говорячи про заяву Байдена, Рябков сказав, що порядок денний для двох країн відрізняється, але Росія готова до діалогу на будь-які теми. "На жаль, зустрічної готовності спостерігається набагато менше і рідше", - сказав Рябков.

Варто зазначити, що перша особиста зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Владіміра Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.