Россия предупредила США о "некомфортных" сигналах в предстоящие дни

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в предстоящие дни Россия озвучит США ряд сигналов, которые будут для Вашингтона "некомфортными".

Об этом Рябков сказал журналистам в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

"Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы - я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне - для них будут некомфортные, в том числе в предстоящие дни", - сказал Рябков журналистам.

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что намерен обсудить на встрече с Владимиром Путиным в июне тему прав человека. По его словам, США "не останутся в стороне, позволив ему нарушать эти права".

Говоря о заявлении Байдена, Рябков сказал, что повестка дня для двух стран отличается, но Россия готова к диалогу на любые темы. "К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже", - сказал Рябков.

Стоит отметить, что первая личная встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в Женеве 16 июня.