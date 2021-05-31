РФ заявила про створення 20 нових військових з'єднань для протидії НАТО

Міноборони Росії сформує в Західному військовому окрузі близько 20 нових з'єднань і військових частин, заявляючи, що робить це у відповідь на дії країн НАТО.

Про це заявив у понеділок міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

Шойгу заявив, що на західному стратегічному напрямку "продовжує зростати військова загроза".

Він сказав, що країни НАТО на чолі зі Сполученими Штатами нарощують інтенсивність польотів своєї стратегічної авіації, присутність бойових кораблів з крилатими ракетами та збільшують кількість навчань.

"Дії наших західних колег руйнують систему безпеки в світі і змушують нас вжити заходів адекватної протидії. Ми постійно вдосконалюємо бойовий склад військ. До кінця року в Західному військовому окрузі буде сформовано близько 20 з'єднань і військових частин", - сказав Шойгу.

Він наголосив, що ці заходи "синхронізовані з постачанням сучасного озброєння і військової техніки".

"У поточному році в війська округу планується поставити близько 2 тисяч одиниць зброї", - зазначив Шойгу.

Минулого місяця масове нарощування військ на півдні і південному заході РФ біля кордону з Україною викликало стурбованість Києва та країн Заходу.

У понеділок 31 травня заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков заявив, що у майбутні дні Росія озвучить США ряд сигналів, які будуть для Вашингтона "некомфортні".