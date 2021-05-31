РФ заявила о создании 20 новых военных соединений для противодействия НАТО

Минобороны России сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей, заявляя, что делает это в ответ на действия НАТО.

Об этом заявил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

Шойгу заявил, что на западном стратегическом направлении "продолжает расти военная угроза".

Он сказал, что страны НАТО во главе с Соединенными Штатами наращивают интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами и увеличивают количество учений.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и заставляют нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей", - сказал Шойгу.

Он отметил, что эти меры "синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники".

"В текущем году в войска округа планируется поставить около 2 тысяч единиц оружия", - отметил Шойгу.

В прошлом месяце массовое наращивание войск на юге и юго-западе РФ у границы с Украиной вызвало обеспокоенность Киева и стран Запада.

В понедельник, 31 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в предстоящие дни Россия озвучит США ряд сигналов, которые будут для Вашингтона "некомфортными".