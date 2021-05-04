Парламент Словаччини висловив довіру новому уряду Едуарда Гегера, представнику партії OĽANO, який до призначення на цю посаду був міністром фінансів в уряді Ігоря Матовича.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання Pravda.

Програму уряду підтримали 89 голосами проти 55. У ній, серед іншого, декларують намір максимально результативного використання бюджетних коштів, покращення якості освіти та послуг у сфері охорони здоров’я, підтримку виробників сільськогосподарської продукції з вищою доданою вартістю.

Едуард Гегер заявив, що пріоритетом уряду буде підтримка родин, створення сприятливих умов для бізнесу й праці, а також продовження боротьби з корупцією.

Попередній прем’єр Ігор Матович, який пішов з цієї посади через скандал із закупівлею вакцини "Спутник" і став міністром фінансів, заявив, що країні зараз необхідний новий прем’єр, який би був "символом надії". "Якби я залишився прем’єром, я залишався би символом страждань, епідемії, тим, хто обмежував свободи громадян", - заявив він.

Нагадаємо, президентка Словаччини Зузана Чапутова призначила Едуарда Гегера новим прем'єр-міністром 1 квітня, закінчивши політичну кризу, що тривала понад місяць.

Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

У підсумку більшість членів Кабінету міністрів, які працювали за Ігоря Матовича, зберегли свої посади, у тому числі глава МЗС.

За Конституцією, після цього протягом місяця уряд має подати до парламенту свою програму та отримати вотум довіри. Законодавчий орган може у будь-який момент висловити недовіру уряду.

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