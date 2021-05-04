Парламент Словакии выразил доверие новому уряду

Парламент Словакии выразил доверие новому правительству Эдуарда Хегера, представителю партии OĽANO, который до назначения на эту должность был министром финансов в правительстве Игоря Матовича.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание Pravda.

Программу правительства поддержали 89 голосами против 55. В ней, среди прочего, декларируют намерение максимально результативного использовать бюджетные средства, улучшить качество образования и услуг в сфере здравоохранения, поддержку производителей сельскохозяйственной продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Эдуард Гегер заявил, что приоритетом правительства будет поддержка семей, создание благоприятных условий для бизнеса и труда, а также продолжение борьбы с коррупцией.

Предыдущий премьер Игорь Матович, который ушел с этой должности из-за скандала с закупкой вакцины "Спутник" и стал министром финансов, заявил, что стране сейчас нужен новый премьер, который был "символом надежды". "Если бы я остался премьером, я оставался бы символом страданий, эпидемии, тем, кто ограничивал свободы граждан", - заявил он.

Напомним, президент Словакии Зузана Чапутова назначила Эдуарда Хегера новым премьер-министром 1 апреля, закончив политический кризис, продолжавшийся более месяца.

Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

В итоге большинство членов Кабинета министров, которые работали в правительстве Матовича, сохранили свои должности, в том числе глава МИД.

По Конституции, после этого в течение месяца правительство должно было подать в парламент свою программу и получить вотум доверия. Законодательный орган может в любой момент выразить недоверие правительству.

Читайте также: Конец действия "Спутника": как Словакия вышла из политического кризиса, а также Падение "Спутника": как новый скандал в Словакии ударил по российской вакцине.