США одними з перших приєднаються до оборонної програми ЄС - Reuters

Європейський союз дозволить США, Норвегії та Канаді приєднатися до військової програми Постійного структурованого співробітництва в сфері безпеки і оборони (PESCO).

Про це у середу повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

Рішення, яке буде офіційно ухвалене міністрами оборони ЄС в четвер, означає, що члени НАТО Норвегія, Канада і США стануть першими іноземними країнами, які співпрацюють з ЄС у PESCO - програмі, спрямованій на поглиблення оборонних зв'язків.

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"Це також дуже важливо для трансатлантичного співробітництва, доброї співпраці між членами ЄС і союзниками по НАТО", - сказав один з дипломатів, який говорив на умовах анонімності.

Приєднатися до програми можуть і інші країни, відзначили джерела. Водночас, про конкретні переговори з Великою Британією, яка раніше входила до числа найбільших військових держав ЄС, наразі не відомо.

Програма PESCO була узгоджена лідерами ЄС в грудні 2017 роки після рішення Великої Британії вийти з Євросоюзу і російської анексії Криму в 2014 році.

Флагманська оборонна програма ЄС спрямована на те, щоб допомогти блоку спільно фінансувати, розвивати і розгортати збройні сили.







