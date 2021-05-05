США одними из первых присоединятся к оборонной программы ЕС - Reuters
Европейский союз позволит США, Норвегии и Канаде присоединиться к военной программы Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO).
Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".
Решение, которое будет официально принято министрами обороны ЕС в четверг, означает, что члены НАТО Норвегия, Канада и США станут первыми иностранными государствами, которые сотрудничают с ЕС в PESCO - программе, направленной на углубление оборонных связей.
"Это также очень важно для трансатлантического сотрудничества, хорошего сотрудничества между членами ЕС и союзниками по НАТО", - сказал один из дипломатов, говоривший на условиях анонимности.
Присоединиться к программе могут и другие страны, отметили источники. В то же время, о конкретных переговорах с Великобританией, которая ранее входила в число крупнейших военных держав ЕС, пока не известно.
Программа PESCO была согласована лидерами ЕС в декабре 2017 года после решения Великобритании выйти из Евросоюза и российской аннексии Крыма в 2014 году.
Флагманская оборонная программа ЕС направлена на то, чтобы помочь блоку совместно финансировать, развивать и развертывать вооруженные силы.