США одними из первых присоединятся к оборонной программы ЕС - Reuters

Европейский союз позволит США, Норвегии и Канаде присоединиться к военной программы Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO).

Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Решение, которое будет официально принято министрами обороны ЕС в четверг, означает, что члены НАТО Норвегия, Канада и США станут первыми иностранными государствами, которые сотрудничают с ЕС в PESCO - программе, направленной на углубление оборонных связей.

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"Это также очень важно для трансатлантического сотрудничества, хорошего сотрудничества между членами ЕС и союзниками по НАТО", - сказал один из дипломатов, говоривший на условиях анонимности.

Присоединиться к программе могут и другие страны, отметили источники. В то же время, о конкретных переговорах с Великобританией, которая ранее входила в число крупнейших военных держав ЕС, пока не известно.

Программа PESCO была согласована лидерами ЕС в декабре 2017 года после решения Великобритании выйти из Евросоюза и российской аннексии Крыма в 2014 году.

Флагманская оборонная программа ЕС направлена ​​на то, чтобы помочь блоку совместно финансировать, развивать и развертывать вооруженные силы.