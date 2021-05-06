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Зеленський після зустрічі з Блінкеном прокоментував, чи сподівається на зустріч з Байденом

Четвер, 6 травня 2021, 12:57

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з держсекретарем США заявив, що вірить у можливість зустрічі із президентом США Джо Байденом, але коли вона відбудеться - наразі невідомо.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції.

Зеленський зазначив, що запросив президента США приїхати до України з офіційним візитом в рік 30-річчя незалежності України. 

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"Я не знаю в якому форматі відбудеться ця зустріч - це залежить від двох країн", - сказав Зеленський, зазначивши, що запрошення від двох країн. Запрошення від нашої країни президент США отримав. Я вірю, що ця зустріч буде - вона важлива для двох наших країн", - заявив Володимир Зеленський. 

Держсекретар США Ентоні Блінкен зі свого боку зазначив, що передасть запрошення Джо Байдену.

"Ми знайдемо відповідний час, коли зможемо приїхати до України", - сказав він. 

Нагадаємо, про можливість візиту Джо Байдена до України йшла мова ще у телефонній розмові Зеленського та президента США на початку квітня. 

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