Зеленский после встречи с Блинкеном прокомментировал, надеется ли на встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США заявил, что верит в возможность встречи с президентом США Джо Байденом, но когда она состоится - пока неизвестно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс конференции.

Зеленский отметил, что пригласил президента США приехать в Украину с официальным визитом в год 30-летия независимости Украины.

"Я не знаю в каком формате состоится эта встреча - это зависит от двух стран. Приглашение от нашей страны президент США получил. Я верю, что эта встреча будет - она ​​важна для двух наших стран ", - заявил Владимир Зеленский.

Госсекретарь США Энтони Блинкен со своей стороны отметил, что передаст приглашение Джо Байдену.

"Мы найдем подходящее время, когда сможем приехать в Украину", - сказал он.

Напомним, о возможности визита Джо Байдена в Украину шла речь еще в телефонном разговоре Зеленского и президента США в начале апреля.

Читайте также: Между мифами и намеками: скрытые детали разговора Байдена и Зеленского.