Донбас, олігархи та візит Байдена: Зеленський розкрив деталі розмови з президентом США
Президент Володимир Зеленський розповів, що у розмовів з президентом США Джо Байденом в п’ятницю глави держав обговорили ситуацію на Донбасі, загрозу олігархів, проведення реформ та візит Байдена до України.
Про це Зеленський заявив у зверненні за підсумками засідання РНБО у п'ятницю, пише "Європейська правда".
"Ми детально обговорили ситуацію на Донбасі. Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії", - сказав президент Зеленський.
За його словами, президент США у розмові підняв питання олігархічної загрози в Україні.
"Згадавши події 6 січня в США, президент Байден відзначив, як важливо США та Україні сьогодні захищати демократію в наших державах – особливо, коли загрозу їй становить значна кількість олігархів, які зацікавлені у дестабілізації та послабленні державних інституцій", - сказав Зеленський.
За його словами, у розмові було відзначено та підтримано втілення та продовження реформ в Україні, зокрема, антикорупційної, судової та реформи Конституційного суду.
"За словами президента Байдена, у питаннях боротьби з корупцією США і Україна – брати по зброї", - сказав глава держави.
Також президенти обговорили участь США у Кримській платформі та майбутній візит президента Байдена в Україну, сказав Зеленський.
Нагадаємо, на тлі напруження на Сході України президент США Джо Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
У Білому домі заявили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям тривалої агресії Росії на Донбасі і в Криму.