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Естонія звинуватила Росію у порушенні її повітряного простору 

П'ятниця, 7 травня 2021, 09:47

У четвер, 6 травня, до МЗС Естонії викликали посла Росії і вручили йому ноту у зв’язку з порушенням російським літаком повітряного простору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Російський літак Іл-96 в середу, 5 травня, порушив повітряний кордон Естонії поблизу острова Вайндлоо і провів в повітряному просторі Естонії приблизно хвилину. 

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Транспондер літака був включений, але був відсутній план польоту. 

Літак не підтримував зв'язок по радіо з диспетчерською службою Естонії, повідомив Генеральний штаб Сил оборони Естонії.

В цьому році це другий випадок порушення повітряного кордону Естонії літаком РФ. Аналогічний інцидент трапився 3 лютого близько полудня в районі острова Вайндлоо. Літак РФ перебував в повітряному просторі Естонії близько однієї хвилини.

Нагадаємо, 5 травня в Естонії почалася активна фаза навчань "Швидка відповідь" (Swift Response) за участі військ США. 

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Естонія Росія
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