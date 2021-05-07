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Эстония обвинила Россию в нарушении ее воздушного пространства

Пятница, 7 мая 2021, 09:47

В четверг, 6 мая, в МИД Эстонии вызвали посла России и вручили ему ноту в связи с нарушением российским самолетом воздушного пространства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Российский самолет Ил-96 в среду, 5 мая, нарушил воздушную границу Эстонии близ острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту.

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Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета.

Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии, сообщил Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.

В этом году это второй случай нарушения воздушной границы Эстонии самолетом РФ. Аналогичный инцидент произошел 3 февраля около полудня в районе острова Вайндлоо. Самолет РФ находился в воздушном пространстве Эстонии около одной минуты.

Напомним, 5 мая в Эстонии началась активная фаза учений "Быстрый ответ" (Swift Response) при участии войск США.

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