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Дитину, що єдиною вижила після обриву кабіни підйомника в Італії, виписали з реанімації

Вівторок, 1 червня 2021, 11:34

5-річного хлопчика, який єдиним з 15 пасажирів вижив після обриву кабіни на канатній дорозі Стреза-Моттароне в Італії, виписали з реанімації, загрози для його життя більше немає.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Як пишуть ЗМІ після спілкування з його тіткою, хлопчик зовсім не пам’ятає, що і як сталося. Лікарі вважають, що не йдеться про масштабну втрату пам’яті, а лише посттравматичну амнезію. В аварії загинула майже вся його родина - обоє батьків, молодший брат, дідусь і бабуся. 

Нагадаємо, аварія сталася в провінції Турин близько першої години дня 23 травня на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре і закінчується на висоті 1491 метр над рівнем моря. 

Кабіна обірвалась на найвищій ділянці маршруту, за 300 метрів до верхньої станції, і впала у лісистій та важкодоступній місцевості. 

З 15 пасажирів, тринадцять людей загинули на місці, включно з дворічною дитиною. Пізніше у лікарні в Турині померла 9-річна дитина. 

Як стало відомо з попередніх висновків розслідування, причиною трагедії став обрив буксуючого тросу, який тягнув кабіну вперед. У такому випадку мала спрацювати система автоматичного гальмування кабіни, але щонайменш один з двох елементів системи виявився заблокованим. 

Минулого тижня поліція заарештувала трьох співробітників компанії-оператора канатної дороги, але пізніше суддя вирішив, що немає підстав тримати їх у в'язниці, оскільки вони не можуть втекти і не існує ризику фальсифікації доказів.

Прокурори стверджують, усі троє - власник канатної дороги та двоє працівників - знали, що кабіна їздить з відімкненим запобіжником. За їхніми даними, вони зумисно поставили затискачі на аварійні гальма, щоб уникнути їх постійного активування через технічні проблеми.

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