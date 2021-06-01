У Грузії додатково скоротили комендантську годину - через фермерів

Уряд Грузії скоротив комендантську годину, змістивши її завершення з 5 на 4 годину ранку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

"Це зроблено для того, щоб фермери могли займатися сільськогосподарськими роботами і реалізовувати свою продукцію. Але це (послаблення) поширюється на всіх громадян Грузії і всіх, хто перебуває в країні", - пояснив начальник оперативного штабу Міжвідомчої координаційної ради Георгій Гібрадзе.

За останні пів року представники бізнесу та звичайні громадяни провели низку акцій з вимогою скасувати комендантську годину, але уряд відмовляється від цього.

Перед літнім сезоном її скоротили, змістивши початок з 21:00 на 23:00. Відтак після останніх змін вона діятиме загалом п’ять годин - з 23:00 до 04:00.