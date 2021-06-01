В Грузии дополнительно сократили комендантский час - из-за фермеров

Правительство Грузии сократило комендантский час, сместив его завершение с 5:00 на 4:00 утра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Это сделано для того, чтобы фермеры могли заниматься сельскохозяйственными работами и реализовывать свою продукцию. Но это (ослабление) распространяется на всех граждан Грузии и всех, кто находится в стране", - пояснил начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.

За последние полгода представители бизнеса и обычные граждане провели ряд акций с требованием отменить комендантский час, но правительство отказывается это сделать.

Перед началом летнего сезона его сократили, сместив начало с 21:00 на 23:00. Поэтому после последних изменений он будет действовать всего пять часов - с 23:00 до 04:00.