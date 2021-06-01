У Польщі почався суд у справі про шпигунство, пов'язаній з Huawei

У суді Варшави розпочався процес у справі про шпигунство за участю колишнього агента польських спецслужб та експрацівника китайської компанії Huawei.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

У січні 2019 року були затримані поляк – Пйотр Д., колишній високопосадовець Агентства внутрішньої безпеки (ABW), і громадянин Китаю - директор у польському відділі корпорації Huawei. Підозрюваний поляк нібито покинув роботу в ABW після звинувачень у корупції, хоча ніколи офіційно не був звинувачений.

Польські прокурори стверджують, що 39-річний Ванг Вейкін, використовуючи як прикриття керівну посаду у Huawei, понад 7 років шпигував для Китаю, намагаючись зміцнити здатність компанії впливати на польський уряд і "дати їй можливість ... керувати державною технологічною інфраструктурою", свідчать судові документи.

У вівторок суд закрив справу для громадськості після запиту прокуратури. Прокурор Анна Карлінська заявила суду, що це необхідно для захисту методів польських операцій контррозвідки.

Вангу, який перебуває під вартою після арешту, також інкримінується вербування колишнього агента польської спецслужби, який, за словами прокуратури, повідомив йому про шляхи впливу на радіомережі служб порятунку та громадської безпеки країни.

Польського обвинуваченого, який був звільнений після сплати застави і роками працював у вищих ешелонах влади, звинувачують у тому, що "він запропонував себе як джерело інформації" щодо державного управління.

Обидва чоловіки заперечують будь-які протиправні дії.

Компанія Huawei, яка звільнила Ванга після арешту, але допомогла фінансувати його судові витрати, заявила, що її діяльність "відповідає найвищим стандартам прозорості та дотримання законів та норм".

Як відомо, низка держав, зокрема США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE через побоювання, що використання продукції компаній зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. У Huawei відкидали подібні підозри.