В Польше начался суд по делу о шпионаже, связанному с Huawei

В суде Варшавы начался процесс по делу о шпионаже с участием бывшего агента польских спецслужб и бывшего сотрудника китайской компании Huawei.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В январе 2019 года были задержаны поляк - Петр Д., бывший чиновник Агентства внутренней безопасности (ABW), и гражданин Китая - директор в польском отделе корпорации Huawei.

Польские прокуроры утверждают, что 39-летний Ванг Вейкин, используя в качестве прикрытия руководящую должность в Huawei, более 7 лет шпионил для Китая, пытаясь укрепить способность компании влиять на польское правительство и "дать ей возможность ... управлять государственной технологической инфраструктурой", свидетельствуют судебные документы.

Во вторник суд закрыл дело для общественности после запроса прокуратуры. Прокурор Анна Карпинских заявила суду, что это необходимо для защиты методов польских операций контрразведки.

Вангу, который находится под стражей после ареста, также инкриминируется вербовка бывшего агента польской спецслужбы, который, по словам прокуратуры, сообщил ему о путях воздействия на радиосети служб спасения и общественной безопасности страны.

Польского обвиняемого, который был освобожден после уплаты залога и годами работал в высших эшелонах власти, обвиняют в том, что "он предложил себя в качестве источника информации" относительно государственного управления.

Оба обвиняемых отрицают любые противоправные действия.

Компания Huawei, которая уволила Ванга после ареста, но помогла финансировать его судебные издержки, заявила, что ее деятельность "соответствует самым высоким стандартам прозрачности и соблюдения законов и норм".

Как известно, ряд государств, в частности США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. В Huawei отвергали подобные подозрения.