Аудитори мають питання до МОЗ Німеччини щодо витрат під час пандемії - ЗМІ

Федеральний офіс аудиту Німеччини у своєму звіті розкритикував Міністерство охорони здоров’я за надмірні витрати коштів у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це йдеться у звіті, що опинився у розпорядженні журналістів Spiegel та ще кількох німецьких видань, пише "Європейська правда".

У звіті критикують надмірні витрати коштів на компенсації аптекам за маски, що роздавалися безкоштовно, обсяги витрат на підтримку клінік та створення нових ліжкомісць.

Зокрема, аудитори вважають надмірною компенсацію за одну маску у розмірі 6 євро за штуку, як і згодом зменшену ціну 3,9 євро за штуку з лютого. Зазначається, що МОЗ не надав обгрунтованих пояснень, як визначався розмір відшкодувань. Загалом аптеки у рамках цієї кампанії компенсацій отримали близько 2,1 мільярда євро.

На підтримку клінік страхові компанії у 2020 році надали 1.3 млрд євро більше, ніж у рік перед пандемією, хоча ліжкомісця були зайняті на 8% менше. Крім того, 10,2 млрд їм надали з коштів, що надійшли як податки.

З березня до вересня 2020 року федеральний уряд виплачував 50 000 євро за нові ліжкомісця у реанімаціях. Як пишуть у звіті, на цей час в країні мало б з’явитися 14 000 нових місць у реанімаціях, але де вони - незрозуміло.

Перед цим міністр охорони здоров’я Єнс Шпан потрапив у скандал через те, що велика партія китайських масок нібито не пройшла належного контролю якості, і її попри це планували роздати вразливим категоріям населення. Проте Ангела Меркель вважає звинувачення проти нього недостатньо обгрунтованими.