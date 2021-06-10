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У аудиторов есть вопросы к Минздраву Германии по расходам во время пандемии - СМИ

Четверг, 10 июня 2021, 14:46

Федеральный офис аудита Германии в своем отчете раскритиковал Министерство здравоохранения за чрезмерные расходы в связи с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в отчете, оказавшемся в распоряжении журналистов Spiegel и еще нескольких немецких изданий, пишет "Европейская правда".

В отчете критикуют чрезмерные расходы на компенсации аптекам за маски, которые раздавались бесплатно, объемы расходов на поддержку клиник и создания новых койкомест.

В частности, аудиторы считают чрезмерной компенсации за одну маску в размере 6 евро за штуку, как и впоследствии уменьшенную цену 3,9 евро за штуку с февраля. Отмечается, что Минздрав не предоставил обоснованных объяснений, как определялся размер возмещений. В общем аптеки в рамках этой кампании компенсаций получили около 2,1 миллиарда евро.

В поддержку клиник страховые компании в 2020 году предоставили на 1,3 млрд евро больше, чем в год перед пандемией, хотя места были заняты на 8% меньше. Кроме того, 10,2 млрд им предоставили из средств, поступивших в качестве налогов.

С марта по сентябрь 2020 года федеральное правительство выплачивало 50 000 евро за новые койкоместа в реанимации. Как пишут в отчете, в настоящее время в стране должно появиться 14 000 новых мест в реанимации, но они - непонятно.

Перед этим министр здравоохранения Йенс Шпан оказался в центре скандала из-за того, что большая партия китайских масок якобы не прошла должного контроля качества, но ее несмотря на это планировали раздать уязвимым категориям населения. Однако Ангела Меркель считает обвинения против него недостаточно обоснованными.

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