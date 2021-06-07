Меркель стала на захист глави МОЗ, довкола якого здійнявся "масковий скандал" - ЗМІ

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель стала на захист міністра охорони здоров’я Єнса Шпана, якого почали закликати до відставки після повідомлень про намір збути незахищеним громадянам маски, які нібито не відповідали стандартам якості.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel з посиланням на свої джерела серед учасників засідання президії "Християнсько-демократичного союзу".

За їхніми словами, Ангела Меркель почала захищати Шпана, зазначивши, що звинувачення проти нього не підкріплені фактами.

На його захист висловлювалися й інші однопартійці, як міністр з питань праці Північного Рейну-Вестфалії Карл-Йозеф Лауманн.

Єнс Шпан відкинув твердження про те, що маски, про які йдеться, не відповідали належним стандартам якості. Перед тим він також розкритикував закиди на свою адресу від SPD, коаліційного партнера ХДС, співлідери якої натякнули, що йому варто йти у відставку.

У Міністерстві праці, яке очолює представник SPD, вважають, що маски китайського виробництва N95 не відповідають необхідним стандартам якості. Шпан це заперечує і заявляє, що хоча маски не пройшли сертифікацію у ЄС, вони відповідають необхідним критеріям.

МОЗ підтвердив, що маски не пройшли температурний тест, як рекомендує Єврокомісія, і на що звернули увагу журналісти Spiegel. Водночас у відомстві пояснюють, що це важливо у разі використання масок на виробництві у специфічних умовах, але не захисту від інфекції, тому що у повсякденному житті такі температурні режими неможливі.

За інформацією Spiegel, маски також не пройшли тест-симуляцію використання. У МОЗ пояснили, що на їхню думку ця процедура не була необхідною для того, щоб перевірити захисну функцію маски.

Нагадаємо, кілька місяців тому кілька депутатів ХДС опинилися в епіцентрі скандалу через звинувачення у лобіюванні контрактів на закупівлю медичних масок та вийшли з партії.

Скандали можуть вдарити по рейтингах ХДС-ХСС на майбутніх федеральних виборах у вересні 2021 року, у яких вперше за роки кандидатом від них на посаду канцлера буде не Ангела Меркель.

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