У Чорне море прямує есмінець ВМС США

Есмінець Військово-морських сил США рухається у Чорне море, де візьме участь в операціях з підтримання безпеки разом із союзниками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у Twitter Шостого флоту ВМС США.

"USS Laboon (DDG 58) почав свій перехід на північ у Чорне море для проведення операцій з морської безпеки у регіоні", - йдеться у повідомленні.

BREAKING: #USSLaboon (DDG58) began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. The @USNavy routinely operates with our @NATO Allies & partners in the Black Sea!#PowerForPeace pic.twitter.com/4bnFTyuOgQ — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 11, 2021

Флот нагадує, що кораблі ВМС США регулярно беруть участь у різних операціях країн-членів НАТО і партнерів у Чорному морі.

Як повідомлялося раніше, в кінці травня у Чорному морі провели спільні тренування військово-морські сили України та Британії.

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