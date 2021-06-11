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У Чорне море прямує есмінець ВМС США

П'ятниця, 11 червня 2021, 10:45

Есмінець Військово-морських сил США рухається у Чорне море, де візьме участь в операціях з підтримання безпеки разом із союзниками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у Twitter Шостого флоту ВМС США.

"USS Laboon (DDG 58) почав свій перехід на північ у Чорне море для проведення операцій з морської безпеки у регіоні", - йдеться у повідомленні.

 Флот нагадує, що кораблі ВМС США регулярно беруть участь у різних операціях країн-членів НАТО і партнерів у Чорному морі. 

Як повідомлялося раніше, в кінці травня у Чорному морі провели спільні тренування військово-морські сили України та Британії.

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