ВМС України спільно з Британією провели навчання у Чорному морі

Військово-морські сили України та Британії провели спільне тренування типу "PASSEX" у північно-західній частині Чорного моря.

Про це повідомили на офіційній сторінці ВМС Збройних сил України, пише "Європейська правда".

Метою заходу було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів НАТО. У маневрах брав участь також вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади українського флоту.

"Дводенне тренування проходило у декілька етапів. Зокрема, корабельно-катерною групою було відпрацьовано маневрування в строях та ордерах, організацію протиповітряної оборони, відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів умовного противника, постановка димової завіси тощо. Під час виконання спільних елементів основна увага приділялась підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів", - зазначають у повідомленні.

Крім того, військові відпрацювали передачу вантажів, ведення розвідки, висвітлення ситуації на морі, проведення пошуково-рятувальних операцій.

Комунікація між екіпажами здійснювалася повністю англійською мовою.