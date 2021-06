В Черное море направляется эсминец ВМС США

Эсминец ВМС США движется в Черное море, где примет участие в операциях по поддержанию безопасности вместе с союзниками.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в Twitter Шестого флота ВМС США.

BREAKING: #USSLaboon (DDG58) began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. The @USNavy routinely operates with our @NATO Allies & partners in the Black Sea!#PowerForPeace pic.twitter.com/4bnFTyuOgQ