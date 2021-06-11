У Швейцарії оголосили додаткові заходи безпеки для саміту Байдена і Путіна

Швейцарська влада тимчасово обмежить повітряний простір над Женевою і направить в цей район до 1000 військовослужбовців, щоб посилити заходи безпеки на саміті президентів США і Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Федеральна рада Швейцарії в п'ятницю затвердила тимчасові заходи, які включатимуть повітряну охорону і спостереження за повітряним простором з боку швейцарських ВПС під час саміту 16 червня.

Обмеження діятимуть з 8:00 15 червня до 17:00 17 червня, але, як обіцяє влада, не торкнуться комерційних авіарейсів в аеропорту Женеви.

Додаткові сили військових направлять для підтримки женевської регіональної поліції в повітрі і на Женевському озері.

Раніше стало відомо, що Джо Байден та президент Росії Владімір Путін проведуть переговори на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро.

Минулого тижня Байден заявив, що на зустрічі з Путіним висловить готовність до конструктивної співпраці, але залишатиметься на жорсткій позиції щодо принципових питань.