В Швейцарии объявили о дополнительных мерах безопасности для саммита Байдена и Путина

Швейцарские власти временно ограничат воздушное пространство над Женевой и направят в этот район до 1000 военнослужащих, чтобы усилить меры безопасности на саммите президентов США и России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Федеральный совет Швейцарии в пятницу утвердил временные меры, которые будут включать воздушную охрану и наблюдение за воздушным пространством со стороны швейцарских ВВС во время саммита 16 июня.

Ограничения будут действовать с 8:00 15 июня до 17:00 17 июня, но, как обещают власти, не коснутся коммерческих авиарейсов в аэропорту Женевы.

Дополнительные силы военных направят для поддержки женевской региональной полиции в воздухе и на Женевском озере.

Ранее стало известно, что Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут переговоры на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро.

На прошлой неделе Байден заявил, что на встрече с Путиным выразит готовность к конструктивному сотрудничеству, но будет оставаться на жесткой позиции по принципиальным вопросам.