Байден окреслив свою позицію на майбутній зустрічі з Путіним

Президент Джо Байден заявив, що на майбутній зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним висловить готовність до конструктивної співпраці, але залишатиметься на жорсткій позиції щодо принципових питань.

Про це йдеться у колонці президента США, опублікованій The Washington Post.

Він нагадав, що зустрічі з президентом РФ передуватиме зустріч з лідерами "Великої сімки", лідерами ЄС та саміт НАТО.

"Тож коли я зустрінуся з Владіміром Путіним у Женеві - це буде вже після дискусій на найвищому рівні з друзями, партнерами і союзниками... Ми займаємо спільну позицію щодо викликів для європейської безпеки, що надходять від Росії - починаючи від її агресії проти України, і хай не буде сумнівів щодо рішучості США захищати наші демократичні цінності, які неможливо відділити від наших інтересів", - зауважив Джо Байден.

Він нагадав, що вже у телефонних розмовах з Путіним чітко окреслив свою позицію.

"Я чітко і прямо пояснив: США не хочуть конфлікту. Ми хочемо стабільних та прогнозованих відносин, щоб співпрацювати з Росією щодо таких питань як стратегічна стабільність і контроль за озброєннями", - зазначив президент США. Він додав, що саме тому продовжив дію Договору про стратегічне наступальне озброєння (New START).

"Водночас, я також продемонстрував наслідки за дії, що порушували суверенітет США, включно із втручанням у наші демократичні вибори. І президент Путін знає, що я не вагатимуся з відповіддю на майбутні шкідницькі дії. На нашій зустрічі я підкреслю наміри США, Європи та інших демократичних країн-однодумців захищати гідність і права людини", - наголосив Джо Байден.

Він пише також, що на саміті НАТО підтвердить "непохитне зобов’язання США щодо статті 5", та що Альянсу слід бути готовим реагувати і "на будь-які виклики, включно з кібератаками та загрозами для критичної інфраструктури".

"Це ключове питання нашого часу: чи зможуть демократії об’єднатися, щоб забезпечити реальні результати для наших народів у світі, який так швидко змінюється? Чи зможуть демократичні альянси та інституції, які відігравали важливу роль у минулому сторіччі, довести свою дієздатність проти сучасних загроз та суперників? На мою думку - так. І протягом цього тижня у Європі ми маємо шанс довести це", - підсумовує Джо Байден.