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Байден і Путін не планують спільну пресконференцію після саміту - ЗМІ

П'ятниця, 11 червня 2021, 18:24

Президент США Джо Байден і президент РФ Владімір Путін поки не планують спільну пресконференцію після саміту в Женеві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише CNN з посиланням на офіційних осіб США.

Остаточні плани зустрічі все ще розробляються і можуть змінитися. Але чиновники, які готують події на день зустрічі, заявили, що станом на п'ятницю не передбачається спільної пресконференції.

Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков в коментарі CNN, що Росія також не очікує спільної пресконференції в Женеві.

Однак у Кремлі заявили, що переговори щодо остаточного формату саміту тривають, і остаточне рішення не прийнято.

"Ми чули про таку можливість від наших американських колег, але ми все ще чекаємо остаточного підтвердження, але з самого початку президент Путін був відкритий для будь-яких альтернатив", - сказав Пєсков.

Пєсков заявив, що Путін готовий взяти участь у спільній пресконференції або провести власну в Женеві.

Пєсков додав, що Путін збирається в Женеву не тому, щоб виступати на тій же платформі, що і Байден, а тому, що "поганий стан відносин" між США та Росією вимагає проведення саміту.

Раніше стало відомо, що Байден і Путін проведуть переговори на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро.

Минулого тижня Байден заявив, що на зустрічі з Путіним висловить готовність до конструктивної співпраці, але залишатиметься на жорсткій позиції щодо принципових питань. 

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