Байден и Путин не планируют совместную пресс-конференцию после саммита - СМИ

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин пока не планируют совместную пресс-конференцию после саммита в Женеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет CNN со ссылкой на официальных лиц США.

Окончательные планы встречи все еще разрабатываются и могут быть изменены. Но чиновники, которые готовят события на день встречи, заявили, что на пятницу не предвидится совместной пресс-конференции.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии CNN сказал, что Россия также не ожидает совместной пресс-конференции в Женеве.

Однако в Кремле заявили, что переговоры по окончательному формату саммита продолжаются, и окончательное решение не принято.

"Мы слышали о такой возможности от наших американских коллег, но мы все еще ждем окончательного подтверждения, но с самого начала президент Путин был открыт для любых альтернатив", - сказал Песков.

Песков заявил, что Путин готов принять участие в совместной пресс-конференции или провести собственную в Женеве.

Песков добавил, что Путин собирается в Женеву не для того, чтобы выступать на той же платформе, что и Байден, а потому, что "плохое состояние отношений" между США и Россией требует проведения саммита.