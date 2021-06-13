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Байден дасть окрему від Путіна пресконференцію за підсумками саміту з ним

Неділя, 13 червня 2021, 13:19

Президент США Джо Байден проведе окрему пресконференцію після свого саміту в Швейцарії з президентом Росії Владіміром Путіним. 

Про це заявив представник Білого дому в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

"Ми очікуємо, що ця зустріч буде відвертою і прямою, і індивідуальна пресконференція є підходящим форматом для чіткого обговорення з вільною пресою тем, які були підняті на зустрічі - як з точки зору областей, в яких ми можемо домовитися, так і з точки зору областей, в яких у нас серйозні побоювання", - сказав представник Білого дому.

Після зустрічі Трампа і Путіна в Гельсінкі в 2018 році Трамп вирішив провести спільну пресконференцію з Путіним, на якій він сказав, що довіряє словам Путіна, а не розвідувального співтовариства США, щодо втручання Росії у вибори 2016 року. Тодіші заяви Трампа жорстко розкритикували у США та за межами країни.

Раніше стало відомо, що Байден і Путін проведуть переговори на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро.

Минулого тижня Байден заявив, що на зустрічі з Путіним висловить готовність до конструктивної співпраці, але залишатиметься на жорсткій позиції щодо принципових питань. 

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Байден Путін
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