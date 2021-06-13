Байден даст отдельную от Путина пресс-конференцию по итогам саммита с ним

Президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию после своего саммита в Швейцарии с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил представитель Белого дома в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

"Мы ожидаем, что эта встреча будет откровенной и прямой, и индивидуальная пресс-конференция является подходящим форматом для четкого обсуждения со свободной прессой тем, которые были подняты на встрече - как с точки зрения областей, в которых мы можем договориться, так и с точки зрения областей, в которых у нас есть серьезные опасения", - сказал представитель Белого дома.

После встречи Трампа и Путина в Хельсинки в 2018 году Трамп решил провести совместную пресс-конференцию с Путиным, на которой он сказал, что доверяет словам Путина, а не разведывательного сообщества США, о вмешательстве России в выборы 2016 года. Тогдашние заявления Трампа жестко раскритиковали в США и за пределами страны.

Ранее стало известно, что Байден и Путин проведут переговоры на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро.

На прошлой неделе Байден заявил, что на встрече с Путиным выразит готовность к конструктивному сотрудничеству, но будет оставаться на жесткой позиции по принципиальным вопросам.