Дипломати та експерти по РФ відмовили Байдена від пресконференції з Путіним - ЗМІ

Президент США Джо Байден зібрав групу експертів перед самітом з президентом РФ Владіміром Путіним, і вони рекомендували відмовитися від спільної пресконференції у Женеві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Axios.

"Група закликала Байдена не проводити спільну пресконференцію з Путіним і не давати йому можливість спробувати відсунути на другий план приватні переговори новими публічними пропозиціями", - йдеться в статті.

Видання зазначає, що ці консультації демонструють, наскільки Байден хоче бути добре підготовленим, "спираючись на досвід офіційних осіб, які не з чуток знайомі з тактикою і вивертами колишнього полковника КДБ".

Як відомо, після свого першого офіційного саміту з Путіним в Гельсінкі в 2018 році тодішній президент Дональд Трамп поставив під сумнів оцінку свого власного розвідувального співтовариства щодо втручання Росії у вибори 2016 року.

Серед групи доповідачів Байдена була Фіона Хілл, колишня співробітниця Ради національної безпеки, яка одного разу сказала, що вона подумувала про те, щоб симулювати невідкладну медичну допомогу, щоб перервати ту пресконференцію з Путіним.

На зустрічі були присутні близько дюжини учасників, включаючи двох колишніх послів президента Барака Обами в Росії: Майкла Макфола і Джона Теффта.

Серед інших учасників була Хілл, яка не тільки була присутня на зустрічі Трампа в Гельсінкі, але і пізніше дала свідчення під час суду про його імпічмент.

У ній також взяли участь Роуз Готтемюллер, експерт з контролю над озброєннями в Стенфордському університеті, яка обіймала посаду заступника генерального секретаря НАТО при Обамі, і Ерік Грін, кадровий офіцер дипломатичної служби, який є старшим директором Ради нацбезпеки по Росії.

Раніше Байден пояснив, що вирішив не проводити спільну пресконференцію з Путіним в Женеві, тому що не хоче, щоб замість результатів зустрічі обговорювалися подробиці публічного виступу лідерів.

Білий дім заявив, що Байден проведе окрему пресконференцію після саміту.