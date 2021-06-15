Дипломаты и эксперты по РФ отговорили Байдена от пресс-конференции с Путиным - СМИ

Президент США Джо Байден собрал группу экспертов перед саммитом с президентом РФ Владимиром Путиным, и они рекомендовали отказаться от совместной пресс-конференции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Axios.

"Группа призвала Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным и не давать ему возможность попытаться отодвинуть на второй план частные переговоры новыми публичными предложениями", - говорится в статье.

Издание отмечает, что эти консультации демонстрируют, насколько Байден хочет быть хорошо подготовленным, "опираясь на опыт официальных лиц, не понаслышке знакомых с тактикой и уловками бывшего полковника КГБ

Как известно, после своего первого официального саммита с Путиным в Хельсинки в 2018 году тогдашний президент Дональд Трамп подверг сомнению оценку своего собственного разведывательного сообщества о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Среди группы докладчиков Байдена была Фиона Хилл, бывшая сотрудница Совета национальной безопасности, которая однажды сказала, что она подумывает о том, чтобы симулировать неотложную медицинскую помощь, чтобы прервать ту пресс-конференцию с Путиным.

На встрече присутствовали около дюжины участников, включая двух бывших послов президента Обамы в России: Майкла Макфола и Джона Теффта.

Среди других участников была Хилл, которая не только присутствовала на встрече Трампа в Хельсинки, но и позже дала показания во время суда о его импичменте.

В ней также приняли участие Роуз Готтемюллер, эксперт по контролю над вооружениями в Стэнфордском университете, которая занимала должность заместителя генерального секретаря НАТО при Обаме, и Эрик Грин, кадровый офицер дипломатической службы, который является старшим директором СНБ по России.

Ранее Байден пояснил, что решил не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным в Женеве, потому что не хочет, чтобы вместо результатов встречи обсуждались подробности публичного выступления обоих лидеров.

Белый дом заявил, что Байден проведет отдельную пресс-конференцию после саммита.