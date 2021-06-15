Кулеба розказав, як Україна в останній момент "вигризла" згадку про ПДЧ у рішенні НАТО

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що ще за кілька днів до саміту НАТО у тексті його декларації не було згадки про ПДЧ для України, яка у підсумку увійшла в схвалений документ.

Про це міністр розповів на своїй Facebook-сторінці у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що на перший погляд союзники НАТО своєю декларацією у понеділок просто підтвердили відданість своєму ж рішенню 2008 року.

Однак, за його словами, ця декларація особлива, серед іншого, тому, що ще за кілька днів до саміту Альянс не мав наміру згадувати у своєму рішенні про ПДЧ для України.

"Це правда, що ми її (згадку про ПДЧ. – Ред.) буквально вигризли в останній момент завдяки власній наполегливості, чесній розмові з НАТО та твердій підтримці ключових наших друзів", - зазначив глава МЗС.

Він наголосив, що до вчорашнього дня декларації самітів НАТО ухвалювалися у 2014, 2016 та 2018 роках, проте у жодній з них союзники не згадували ПДЧ для України.

Крім того, за його словами, вчорашня декларація має набагато ширший контекст, бо це по суті план дій нового НАТО, в якому США помирилися з рештою союзників, і тепер з новими силами Альянс працюватиме над досягненням поставлених цілей, підтримкою визначених друзів, у тому числі України, та стримуванням визначених суперників, у тому числі Росії.

"Тож якщо врахувати контекст, це дуже добра для нас декларація. Але я завжди чесно говорю партнерам, що за добрими деклараціями мають йти добрі дії. І найкраща така дія - надання Україні ПДЧ у 2022 році", - зазначив Кулеба.

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Він наголосив, що для отримання ПДЧ Україна вже зробила достатньо реформ, однак, продовжуючи реформи, Україна не повинна миритися з ситуацією, коли окремі держави-члени НАТО реформи в Україні використовують як виправдання для приховування власного небажання дратувати Росію.

"Україна буде членом НАТО. Щодо цього є згода і в Альянсі, і в Україні. І чим швидше ми станемо на шлях ПДЧ, тим сильнішою ставатиме Україна та євроатлантичний простір загалом. Все інше - це контекст, з яким ми системно працюємо", - підсумував Кулеба.

Як повідомлялося, у декларації за підсумками брюссельського саміту Альянсу щодо України вперше вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії з 2018 року - про те, що Україна стане членом Альянсу, і План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.

Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

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Детально про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.