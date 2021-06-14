В НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ

Лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу.

Копія документа представлена журналістам, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У цьому рішенні – вперше за останні роки – щодо України вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії.

"Ми підтверджуємо рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу", - йдеться у документі. У рішенні жодного попереднього саміту НАТО не звучало таких формулювань щодо України. Щодо Грузії таке формулювання звучить з 2018 року.

Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

"Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО (КУН) залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, що стосуються її прагнення до членства в НАТО. Україна повинна повною мірою використовувати всі інструменти, доступні в рамках КУН, для досягнення своєї мети - впровадження принципів і стандартів НАТО", - йдеться в комюніке саміту.

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