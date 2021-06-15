Байден про можливе членство України в НАТО: потрібно вичистити корупцію

Україні необхідно подолати корупцію і провести низку реформ на шляху до членства в НАТО.

Про це заявив президент США Джо Байден після саміту НАТО у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда", із посиланням на "Голос Америки".

"Це залежить, чи виконають вони критерії. Їм потрібно вичистити корупцію, відповідати іншим вимогам, щоб почати виконувати План щодо членства. Тим часом ми зробимо все можливе, щоб допомогти Україні у протистоянні з прямою російською агресією. І це залежатиме не лише від мене, чи матимемо ми можливість визначити, чи може Україна стати частиною НАТО, це залежатиме від Альянсу, як вони проголосують. Але їм треба буде переконати (країни-члени, - ред.), і це не просто", - сказав Байден.

На запитання про те, чи вторгнення Росії на Донбас та окупація Криму виключають можливість вступу Україна до НАТО, Байден відповів: "Ні".

Він нагадав про свій виступ у Верховній раді кілька років тому, в якому сказав, що Україна має можливість, якої раніше ніколи не було в її історії.

"Створити націю із дійсно демократично обраною владою, не корумпованою, без керівництва олігархами. І я підкреслив, що вони увійдуть в історію, як батьки-засновники України, якщо дійсно зроблять це", - сказав Байден.

Як повідомлялося, у комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу щодо України вперше вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії з 2018 року - про те, що Україна стане членом Альянсу і План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.

Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

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Детально про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.