Кулеба відповів, чи є ризики для України від зустрічі Байдена і Путіна

Глава МЗС Дмитро Кулеба не бачить ризиків у тому, що президенти РФ і США на саміті у Швейцарії 16 червня укладуть угоду про Україну за її спиною.

Про це міністр сказав у середу на брифінгу в Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Ми добре розуміємо позицію президента США. Ми не бачимо ризику, щоб на цій зустрічі за нашою спиною була досягнута якась домовленість щодо України. Ми чітко донесли нашим партнерам, що жодні домовленості щодо України, досягнуті без України, нами визнаватися не будуть", - заявив міністр.

Він наголосив, що запрошення від президента Байдена зустрітись із Путіним з'явилось під час безпрецедентної за останні роки ексалації з боку Росії вздовж українського кордону та на окупованих територіях.

"Які б сценарійї не відбувалися, ми завжди стоятимемо на захисті інтересів України і не сприймемо будь-які сценарії, в рамках яких намагатимуться нас змусити зробити щось. Ніщо не здатне змусити українську владу, ані президента Зеленського, ані уряд України, ані мене як міністра, перетнути "червоні лінії" наших інтересів", - додав Кулеба.

Як повідомлялось, у Кремлі розповіли про графік саміту Байдена і Путіна, який відбудеться 16 червня в Женеві.