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У Кремлі розповіли про графік саміту Байдена і Путіна

Вівторок, 15 червня 2021, 11:26

Зустріч президентів Росії та США Владіміра Путіна і Джо Байдена в Женеві буде складатися з трьох частин: бесіда у вузькому колі, потім в розширеному і продовження переговорів після перерви.

Про це розповів на брифінгу в Москві помічник російського лідера Юрій Ушаков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

За словами Ушакова, зустріч двох президентів розпочнеться 15 червня о 13.00 за місцевим часом. Путін приїде до Женеви в середу. На віллі La Grange його зустріне президент Швейцарії Гі Пармелен, потім туди прибуде Байден. Після церемонії фотографування і виступу Пармелена почнеться саміт.

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"Переговори заплановані з трьох частин. Перша - бесіда у вузькому складі, потім в розширеному. Потім невелика перерва на чай і каву і потім продовження переговорів", - розповів Ушаков.

Потім президенти окремо виступлять на пресконференціях, і після завершення саміту Путін зустрінеться зі швейцарським колегою.

Водночас швейцарські ЗМІ повідомили, що Байден прибуде до Женеви вже у вівторок ввечері. 

Раніше Байден пояснив, що вирішив не проводити спільну пресконференцію з Путіним в Женеві, тому що не хоче, щоб замість результатів зустрічі обговорювалися подробиці публічного виступу лідерів.

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