Кулеба ответил, есть ли риски для Украины от встречи Байдена и Путина

Глава МИД Дмитрий Кулеба не видит рисков в том, что президенты РФ и США на саммите в Швейцарии 16 июня заключат соглашение об Украине за ее спиной.

Об этом министр сказал в среду на брифинге в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Мы хорошо понимаем позицию президента США. Мы не видим риска, чтобы на этой встрече за нашей спиной была достигнута некая договоренность в отношении Украины. Мы четко донесли нашим партнерам, что никакие договоренности по Украине, достигнуты без Украины, нами признаваться не будут", - заявил министр.

Он отметил, что приглашение от президента Байдена встретиться с Путиным появилось во время беспрецедентной за последние годы ексалации со стороны России вдоль украинской границы и на оккупированных территориях.

"Какие бы сценарийи не происходили, мы всегда будем стоять на защите интересов Украины и не воспримем никакие сценарии, в рамках которых будут пытаться нас заставить сделать что-то. Ничто не способно заставить украинскую власть, ни президента Зеленского, ни правительство Украины, ни меня как министра, пересечь "красные линии" наших интересов", - добавил Кулеба.

Как сообщалось, в Кремле рассказали о графике саммита Байдена и Путина, который состоится 16 июня в Женеве.